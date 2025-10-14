Università Politecnica delle Marche tra l’élite mondiale | 67 docenti nel Top 2% Scientists di Stanford

Anconatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche per il 2025 l’Università Politecnica delle Marche conferma la propria presenza nella World’s Top 2% Scientists, la classifica mondiale elaborata dalla Stanford University che individua le scienziate e gli scienziati con il più alto livello di produttività scientifica. Sono 67 i docenti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Politecnica Marche, Welcome day ad Ancona per 200 specializzandi - L'Università Politecnica delle Marche, nel suo impegno rivolto al percorso formativo di futuri specialiste e specialisti di area medica e sanitaria, ha organizzato ad Ancona il "Welcome Day", un ... Scrive ansa.it

Politecnica delle Marche, proseguono 'welcome day' per matricole - Dopo il "welcome day" presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia svoltosi il primo settembre e dedicato a coloro che frequentano il "semestre filtro" per iniziare, insieme a docenti e tutor, il ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Politecnica Marche L8217233lite