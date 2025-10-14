Pisa, 14 ottobre 2025 – Ha aperto al pubblico dall’11 ottobre a Palazzo Blu la mostra fotografica “Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni”. L’esposizione, curata dal professor Andrea Mariuzzo, del Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, tratteggia l’evoluzione dell’università nel nostro paese, attraverso la storia delle istituzioni accademiche pisane negli ultimi cento anni. Accanto alla loro storia, un’ampia e variata documentazione fotografica ricorda l’impatto che le istituzioni e la presenza di migliaia di docenti e studenti hanno avuto e hanno sul tessuto urbanistico, sulla vita e l’identità della città di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Università nel ’900. Pisa e le sue istituzioni”: al via la mostra fotografica