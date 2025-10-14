Università | al Polo Carmignani l’open day Accendi il tuo talento per studenti stranieri
Pisa, 14 ottobre 2025 – Il Comune di Pisa, in collaborazione con una rete di partner pubblici e privati, promuove mercoledì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso il Polo Carmignani, un open day dedicato agli studenti internazionali dell’Università di Pisa. L’evento è finalizzato alla presentazione del progetto ‘Accendi il tuo Talento’, finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito del PR FSE+. Il progetto, che ha già coinvolto oltre cento giovani, offre percorsi gratuiti per sviluppare nuove competenze, migliorare la propria occupabilità e facilitare l’inserimento lavorativo, anche per chi proviene da altri Paesi e vive a Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
