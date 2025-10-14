Unitas Sciacca voglia di riscatto e quarti nel mirino | mercoledì la sfida con il Licata in Coppa Italia
Archiviata la battuta d’arresto in campionato, l’Unitas Sciacca è pronta a voltare pagina e a ritrovare entusiasmo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia regionale. Mercoledì 15 ottobre, allo stadio “Gurrera”, i neroverdi affronteranno il Licata con l’obiettivo di difendere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
