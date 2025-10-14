Unirai | Vicini ai colleghi feriti a Udine

Lopinionista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – “Siamo vicini ai colleghi feriti a Udine, tra cui la cronista di RaiNews24 Elisa Dossi, colpita durante la cronaca del corteo a sostegno del popolo palestinese. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e aggressione nei confronti dei giornalisti, qualunque ne sia la matrice, e invitiamo tutti – media, politica e commentatori – ad abbandonare i toni incendiari e le semplificazioni faziose che non fanno che alimentare tensioni e odio. Il diritto di informare e quello di manifestare pacificamente devono restare entrambi presidi di democrazia e libertà”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

unirai vicini ai colleghi feriti a udine

© Lopinionista.it - Unirai: “Vicini ai colleghi feriti a Udine”

Argomenti simili trattati di recente

unirai vicini colleghi feritiUnirai: “Vicini ai colleghi feriti a Udine” - "Siamo vicini ai colleghi feriti a Udine, tra cui la cronista di RaiNews24 Elisa Dossi, colpita durante la cronaca del corteo a sostegno del popolo ... Si legge su lopinionista.it

Cerca Video su questo argomento: Unirai Vicini Colleghi Feriti