Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – “Siamo vicini ai colleghi feriti a Udine, tra cui la cronista di RaiNews24 Elisa Dossi, colpita durante la cronaca del corteo a sostegno del popolo palestinese. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza e aggressione nei confronti dei giornalisti, qualunque ne sia la matrice, e invitiamo tutti – media, politica e commentatori – ad abbandonare i toni incendiari e le semplificazioni faziose che non fanno che alimentare tensioni e odio. Il diritto di informare e quello di manifestare pacificamente devono restare entrambi presidi di democrazia e libertà”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Unirai: "Vicini ai colleghi feriti a Udine"