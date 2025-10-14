Union SG Inter il nuovo allenatore Hubert si prepara al debutto | fissato questo obiettivo

Inter News 24 Union SG Inter, le ultime in vista della terza giornata di Champions League contro i belgi che vedrà impegnati i nerazzurri. I dettagli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su David Hubert, nuovo allenatore dell’ Union SG, in vista della sfida di Champions League contro l’ Inter. UNION SG INTER – L’appuntamento è fissato tra una settimana esatta, quando l’Inter farà visita all’Union Saint-Gilloise per la terza gara di Champions. La formazione belga si presenterà al match con un nuovo allenatore, ossia il trentasettenne David Hubert che è stato assoldato in tutta fretta dopo l’addio di Sebastien Pocognoli, approdato al Monaco. 🔗 Leggi su Internews24.com

