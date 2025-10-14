UniDante il Tar annulla la riforma ma legittima il cda | confermato l' interesse del finanziatore

Partita chiusa (forse) tra l'università Dante Alighieri e il Mur sulla contestata modifica dello statuto che avrebbe aperto la strada al progetto di un investitore privato legato a UniMarconi. Il Tar Lazio, che già aveva sospeso l'efficacia del nuovo statuto, ha ora parzialmente accolto il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

