Unicredit resta sopra il 5% di Generali Rumors sulle nozze Mps-Banco Bpm

Un board ordinario, ma dai riflessi strategici. Il cda di Generali, riunitosi ieri a Trieste, ha deciso di non procedere con la nomina di un direttore generale, ipotesi circolata con insistenza nelle ultime settimane. Il nome in pole era quello di Giulio Terzariol, attuale ceo di Insurance, ma la proposta non ha trovato consenso unanime. L’ad Philippe Donnet e la maggioranza dei consiglieri, eletta ad aprile nella lista Mediobanca, hanno scelto di non forzare la mano senza un accordo pieno tra i soci. Sul tavolo, invece, resta la posizione di Unicredit, che continua a detenere poco più del 5% del capitale del Leone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

