Unicredit resta sopra il 5% di Generali Rumors sulle nozze Mps-Banco Bpm
Un board ordinario, ma dai riflessi strategici. Il cda di Generali, riunitosi ieri a Trieste, ha deciso di non procedere con la nomina di un direttore generale, ipotesi circolata con insistenza nelle ultime settimane. Il nome in pole era quello di Giulio Terzariol, attuale ceo di Insurance, ma la proposta non ha trovato consenso unanime. L’ad Philippe Donnet e la maggioranza dei consiglieri, eletta ad aprile nella lista Mediobanca, hanno scelto di non forzare la mano senza un accordo pieno tra i soci. Sul tavolo, invece, resta la posizione di Unicredit, che continua a detenere poco più del 5% del capitale del Leone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Banco BPM, Barclays valuta una fusione con CariParma o Mps e alza il target price. L’opzione #Unicredit resta sul tavolo - X Vai su X
L’osservatorio di Reputation Manager, a settembre registra la conferma in vetta per l’ad di Mfe, protagonista in germania con l’Opa su Prosieben e pronta a esplorare altri mercati Europei. Alle sue spalle resta secondo l’ad di Eni, mentre l’ad di Unicredit rientra - facebook.com Vai su Facebook
Unicredit resta sopra il 5% di Generali. Rumors sulle nozze Mps-Banco Bpm - Sul tavolo, invece, resta la posizione di Unicredit, che continua a detenere poco più del 5% del capitale del Leone. Segnala msn.com