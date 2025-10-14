Uniba capofila del progetto ' Bridge Africa' il Mur finanzia l' iniziativa | Ateneo motore di dialogo interculturale

L’Università di Bari ‘Aldo Moro’ si è aggiudicata un finanziamento da parte del Mur come capofila di un partenariato internazionale che si propone di sviluppare iniziative educative transnazionali con Paesi africani nell’ambito del Piano Mattei e del G7 ‘Research Capacity Building with Africa’. 🔗 Leggi su Baritoday.it

