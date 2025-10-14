Undicesimo capitolo discografico di Petrotto | arriva sento
Dalla Sicilia al mondo, passando per le sale da concerto e i palchi della solidarietà. Il professore Salvatore Petrotto, violinista dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e artista poliedrico, torna con “Sento”, il nuovo singolo in uscita il 22 ottobre 2025, un brano che parla d’amore, di libertà e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
