Under 21 l' Italia cala la cinquina contro l' Armenia

Cremona, 14 ottobre 2025 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini travolge 5-1 l’Armenia e coglie il quarto successo di fila nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria e tiene il passo della Polonia (in vantaggio nella differenza reti) in vetta al gruppo E. A dispetto del passivo finale, però, gli azzurrini hanno dovuto sudare più del previsto per sbloccare una gara che nei 45’ iniziali era sembrata piuttosto complicata: nel primo tempo, l’Italia ha infatti sì condotto la partita colpendo un palo e fallendo un rigore con Ndour ma ha difettato sul piano della concretezza. Ben diversa la musica nella ripresa, soprattutto grazie all’innesto in regia di Dagasso che al 59’, innescato da Pisilli, ha sbloccato il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

