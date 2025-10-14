Under 21 Italia-Armenia | Baldini punta su Pafundi dal 1' al posto di Cherubini

Cremona, 14 ottobre 2025 – La vittoria per 4-0 ottenuta pochi giorni a spese della Svezia ha dato ulteriore fiducia all’Italia Under 21 di Silvio Baldini, che quest’oggi – alle ore 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play) affronta allo stadio Zini di Cremona l’Armenia, nella seconda sfida della finestra di ottobre delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. L’obiettivo è quello di continuare a rimanere a punteggio pieno nel gruppo E, dove gli azzurrini attualmente viaggiano a braccetto con la Polonia: “La squadra si è preparata molto bene per questa partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

