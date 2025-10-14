Under 21 Italia-Armenia 5-1 | doppietta super di Camarda e azzurrini a punteggio pieno
(Adnkronos) – Manita dell'Italia Under 21 di Silvio Baldini a Cremona contro l'Armenia, 5-1, nella quarta gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria oggi martedì 14 ottobre. Gli azzurrini sono ora a punteggio pieno nel loro girone, con 12 punti. Dopo un primo tempo difficile con un palo e un rigore sbagliato . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
