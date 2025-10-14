Under 21 Italia-Armenia 5-1 | doppietta di Camarda

L’Italia Under 21 travolge 5-1 l’Armenia nel match valido per la quarta giornata del gruppo E di qualificazione all’Europeo di categoria. Dopo un rigore sbagliato da Ndour a metà primo tempo, nella ripresa gli azzurrini si scatenano e sbloccano il risultato al 14? con Dagasso. Camarda con una doppietta tra il 17? e il 27? ipoteca la vittoria dell’Italia, nel finale vanno a segno anche Fini ed Ekhator. Di Vardanyan la rete del momentaneo 4-1. La squadra di Baldini sale così a 12 punti in classifica e resta a punteggio pieno, al pari della Polonia, prossimo avversario degli azzurrini il 14 novembre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Under 21, Italia-Armenia 5-1: doppietta di Camarda

