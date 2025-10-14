Un' associazione pisana finalista dei Defender Awards
Defender, il Brand britannico sinonimo di avventura, svela la shortlist della prima edizione dei Defender Awards. L’iniziativa internazionale, lanciata lo scorso aprile, nasce per riconoscere e premiare gli eroi della conservazione e dell’impegno umanitario, attivi a livello locale in quattro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Un'associazione pisana finalista dei Defender Awards - Pubblica Assistenza di Montopoli in val d’Arno ODV, di Capanne, è entrata nella rosa dei finalisti internazionali dell'iniziativa del brand britannico. Da pisatoday.it
