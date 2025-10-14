una voce senza tempo che ha attraversato generazioni

Il 28 ottobre 2025, Santeria Toscana 31 ospiterà Tanita Tikaram, una delle voci più distintive e misteriose della scena musicale internazionale degli ultimi quattro decenni. Il concerto milanese è parte di un tour europeo esclusivo che presenta il nuovo album LIAR (Love Isn’t A Right), un ritorno atteso che promette di riportare sul palco quella stessa intensità emotiva che ha reso la cantautrice britannica un fenomeno globale alla fine degli anni Ottanta. Parlare di Tanita Tikaram significa evocare un’epoca in cui la musica pop sapeva ancora sorprendere con autenticità e profondità. Nata il 12 agosto 1969 a Münster, in Germania, da madre malese e padre ufficiale dell’esercito britannico di origini indo-figiane, Tikaram porta nel proprio DNA un cosmopolitismo che si riflette nella sua musica: impossibile da etichettare, sempre sfuggente alle categorizzazioni facili. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

