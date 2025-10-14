di Giovanni Muraca Come da manuale, una delle regioni più “rosse” d’Italia è rimasta tale confermando l’attuale governatore Giani ancora per cinque anni. E come da manuale è partita, oltre alla solita esacerbazione dei risultati, la solita perversione (soprattutto del csx) di proiettare risultati locali a livello nazionale. Ieri sera, a Otto e Mezzo, il senatore Matteo Renzi è stato uno dei primi a far parte di questa tifoseria parlando anche di possibili strappi di voto a Forza Italia. La solita novella “centrista” che esorta ogni qualvolta che il suo partito, Italia Viva, si coalizza e vince. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una vittoria a porta aperta in Toscana, ma per la sinistra non c’è molto da festeggiare