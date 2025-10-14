Una vita come calzolaia | ecco il traguardo dei 100 anni
Ci è arrivata con una forza interiore invidiabile, la mente sempre lucida e soprattutto la voglia di non arrendersi all'inesorabile trascorrere degli anni. Giulia Panizzolo è nata a San Pietro di Stra il 14 ottobre 1925. Nel 1947 ha sposato Antonio Beggio ed è andata ad abitare a Noventana dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
