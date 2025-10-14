Una targa commemorativa in ricordo del dirigente sportivo Gian Carlo Caliman
Si è svolta nella sede di viale Libertà, la cerimonia di scopertura della targa in ricordo di Gian Carlo Caliman, delegato Coni di Pordenone. Lo storico dirigente della Figc si è spento all'età di 83 anni dopo aver ricoperto diversi ruoli all'interno della federazione calcistica locale e del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Accanto al murales a Lui dedicato, alle ore 19:30 sveleremo la targa commemorativa che porta il Suo nome, per celebrare simbolicamente l’impegno quotidiano di una comunità che continua a scrivere la propria storia, passo dopo passo, giorno dopo giorno. - facebook.com Vai su Facebook
Celebrazione del Centenario della Prima Scuola (1925 – 2025) - Sabato 18 ottobre, sarà celebrato in forma ufficiale il centenario della prima scuola di Ladispoli, il programma della cerimonia ... Da lagone.it
Targa all'ambasciata a Vienna in ricordo di Antonio Salieri - L'ambasciatore d'Italia a Vienna, Giovanni Pugliese ha apposto una targa commemorativa all'esterno di palazzo Metternich, sede dell'ambasciata d'Italia in Austria, in ricordo del compositore Antonio ... Secondo ansa.it
Telese, inaugurata targa in ricordo dei caduti del 1943 - evento "Thunderbirds: Lampi nella notte" in svolgimento presso le Terme di Telese, organizzata dall’Istituto storico Sannio telesino in collaborazione ... Lo riporta ilmattino.it