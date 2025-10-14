Una targa commemorativa in ricordo del dirigente sportivo Gian Carlo Caliman

14 ott 2025

Si è svolta nella sede di viale Libertà, la cerimonia di scopertura della targa in ricordo di Gian Carlo Caliman, delegato Coni di Pordenone. Lo storico dirigente della Figc si è spento all'età di 83 anni dopo aver ricoperto diversi ruoli all'interno della federazione calcistica locale e del. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

