Una storia di famiglia | la Ferramenta Zaggia compie i suoi primi 65 anni
È stato un momento decisamente importante e denso di emozioni quello che i titolari della Ferramenta Zaggia di Bertipaglia di Maserà di Padova hanno voluto condividere con la clientela affezionata per i loro primi 65 anni di attività, che si connota per essere uno di quei punti fermi nelle. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
News recenti che potrebbero piacerti
#GaddoDellaGherardesca racconta la storia della sua famiglia, tra le più importanti d’Italia. Imprenditore, vigneron e ora scrittore, il discendente dei nobili di #Bolgheri e del #ConteUgolino, firma “Al tempo di una volta. Tracce di una vita” - X Vai su X
“La famiglia” di Italo Massimo Amati Un romanzo intenso, che racconta la storia di Mino e della sua famiglia, rinchiusi nel ghetto di Roma fino al 1870, quando il colpo di cannone che annuncia la presa di Roma apre anche le porte della libertà. Una narrazio - facebook.com Vai su Facebook
Storia della mia famiglia rinnovata per una seconda stagione - La serie italiana Storia della mia famiglia, con Eduardo Scarpetta tra i protagonisti, tornerà su Netflix con una seconda stagione. Riporta comingsoon.it
Storia della mia Famiglia, Netflix conferma seconda stagione - Reclamata a gran voce dal pubblico, adesso è ufficiale, 'Storia della mia famiglia' la serie dramedy tornerà con la seconda stagione, solo su Netflix. Scrive ansa.it