Una stella in cielo Musica in lutto addio al cantante Ha fatto la storia insieme ai grandi nomi

È morto a 51 anni uno dei più grandi innovatori del soul moderno, un artista che aveva saputo dare nuova linfa vitale alla tradizione fondendo sensualità, spiritualità e impegno sociale. La sua famiglia ha annunciato la scomparsa con un comunicato diffuso nella notte, in cui si conferma che il decesso è avvenuto a causa di un cancro, senza tuttavia specificare il luogo. “La stella più luminosa della nostra famiglia ha spento la sua luce in questa vita”, si legge nella nota, che invita i fan a celebrare la sua musica più che a piangerne la perdita. L’artista era considerato uno dei pionieri del neo-soul, genere che negli anni ’90 rivoluzionò il panorama R&B statunitense. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

