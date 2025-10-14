Il prossimo passaggio sarà quello di capire quante possibilità ci saranno per l’ Empolese Valdelsa di esprimere due candidati, ma bisognerà avere il quadro chiaro a livello regionale. Intanto, i sindaci Pd dell’Unione festeggiano la conferma di Eugenio Giani a governatore della Toscana e applaudono ai riscontri ottenuti dagli ex-sindaci Brenda Barnini e Giacomo Cucini. "Un ottimo risultato di Giani che conferma la capacità di essere un presidente vicino ai territori – dice il sindaco di Vinci, Daniele Vanni –, così anche Brenda e Giacomo per il numero di preferenze ottenute". La preminenza di Giani nei territori dell’Unione, a livello di voti, era altamente probabile già alla vigilia, al netto delle scaramanzie di rito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Una sferzata di energia". Per gli amministratori la promozione è generale