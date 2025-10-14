Una Rinascita formato trasferta Simioni | La chiave è la continuità

È tris in trasferta per la Dole, che al termine di 40 minuti passati sempre al comando chiude sul +19 a Mestre con la Gemini. Nelle tre vittorie, un margine medio di 13.7 punti. Rbr domina e soprattutto reagisce dopo il brutto ko casalingo con Bergamo. "Abbiamo lasciato dei punti di troppo agli avversari in questo inizio di campionato – dichiara Alessandro Simioni –. Siamo andati a Mestre per prenderci una vittoria e così abbiamo fatto. È stata una partita che abbiamo subito iniziato bene, sia in difesa e sia in attacco. Devo dire che siamo stati bravi a indirizzarla dove volevamo noi. I nostri avversari venivano da un avvio di campionato molto interessante, in cui avevano centrato tre vittorie di fila con Roseto, Cento e Ruvo, per cui sapevamo che avremmo incontrato una squadra in fiducia e non facile da affrontare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

