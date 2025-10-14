Una querela due dossier disciplinari la pubblicità ai dentisti in Albania | ma l’avvocato Lovati ci scherza su
GARLASCO (Pavia) – “Sono due, non una sola”. Lo ammette il diretto interessato, l’avvocato Massimo Lovati, declinando al plurale la riposta alla domanda sulla sua preoccupazione per la segnalazione al Consiglio distrettuale di disciplina di Milano inoltrata dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pavia, resa nota giovedì scorso “in riferimento a dichiarazioni e condotte” del legale. In attesa che Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia nella riaperta inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, decida se confermargli l’incarico o rivolgersi a un altro legale, l’avvocato Lovati continua a esercitare la difesa, insieme alla collega Angela Taccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
