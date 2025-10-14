Pistoia, 14 ottobre 2025 – Tomasi batte Giani, almeno in provincia di Pistoia. Una magra consolazione, vista la larga vittoria del governatore uscente a livello regionale. Il dato finale parla di 49,76% per la coalizione di centrodestra, contro il 47,01% di quella di centrosinistra. Un differenziale simile a quello di cinque anni fa, con Susanna Ceccardi che toccò il 45,85% contro il 44,02% dello stesso Giani. La differenza, in positivo per Tomasi, sta nel fatto che nel 2020 il Movimento 5 stelle correva con un proprio candidato, che portò via il 6,49% a Giani, dunque conti alla mano il sindaco di Pistoia ha fatto decisamente meglio di colei che lo ha preceduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una provincia spaccata. Risultati a sorpresa nei Comuni. Pd primo partito, exploit di Fdi