Una protesi per sostituire lo sterno in metastasi intervento salvavita a Baggiovara

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, all’Ospedale Civile di Baggiovara è stato effettuato un delicato e innovativo intervento chirurgico di sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente di 68 anni affetta da metastasi da carcinoma ovarico operato e seguita presso Oncologia di Modena. L’intervento è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

protesi sostituire sterno metastasiA Modena sterno in titanio su paziente affetta da carcinoma - Uno sterno in titanio, realizzato con stampa 3D, sostituisce da qualche giorno quasi interamente quello di una paziente di 68 anni che era affetta da metastasi da carcinoma ovarico, già operato. Lo riporta ansa.it

protesi sostituire sterno metastasiBaggiovara, sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente affetta da carcinoma - Nei giorni scorsi, all’Ospedale Civile di Baggiovara è stato effettuato un delicato e innovativo intervento chirurgico di sostituzione quasi completa dello sterno su una paziente di 68 anni affetta da ... Come scrive lapressa.it

protesi sostituire sterno metastasiRara metastasi sternale 12 anni dopo la diagnosi di carcinoma ovarico: eccezionale intervento di resezione al San Gerardo - All’ospedale di Monza una operazione complessa per rarità dell’indicazione e difficoltà tecnica che ha richiesto un approccio integrato tra diverse specialità ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Protesi Sostituire Sterno Metastasi