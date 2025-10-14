Tra i tanti volti in corsa per il Consiglio regionale nel collegio aretino, alcuni candidati hanno già un posto garantito a Palazzo del Pegaso. È il caso di Gabriele Veneri, capolista di Fratelli d’Italia per Arezzo, e di Filippo Boni, esponente del Partito democratico, entrambi sicuri di un seggio regionale. Veneri ha sfiorato i 5700 voti, Boni gli 11 mila. Nel campo del centrosinistra emerge anche la figura di Giovanni Grasso, candidato nella lista Casa Riformista a sostegno di Giani ma i suoi 2500 voti potrebbero non bastare. Nel centrodestra, sempre nella civica del presidente ma stavolta di Tomasi, si registra il grandissimo risultato di Filippo Vagnoli, oltre le 4300 preferenze che però probabilmente saranno inutili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una poltrona per due in Regione. Plebiscito per il debuttante Boni. Veneri, conferma a suon di voti