Una piazza che fiorisce di idee e creatività femminile
Domenica 26 ottobre 2025, in occasione di Volterragusto, torna in Piazza San Giovanni a Volterra il Mercatino “Rosa Etrusco”, giunto alla sua terza edizione.L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pane di Luna APS con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra.Dalle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Milano fiorisce di nuovo! Dal 10 al 12 ottobre torna Flora et Decora, nella sua ventesima edizione, nella splendida cornice di piazza Sant’Ambrogio. Un appuntamento imperdibile tra verde, artigianato e gusto, con oltre 80 espositori, laboratori, incontri e de - facebook.com Vai su Facebook
Piazza, ancora scontro di idee. Replica del Pd - Il Partito democratico di Poggio a Caiano replica alle dichiarazioni di Alessandro Mancini, presidente della commissione bilancio. Come scrive lanazione.it
Spettacoli sotto le stelle in piazza Maggiore - Le lunghe sere di (quasi) estate in piazza Maggiore tra parole e musica, nel segno della leggerezza, quella che fa sorridere ma anche pensare. Riporta repubblica.it