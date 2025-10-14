Una nuova scuola dell’infanzia Ambienti luminosi e aule speciali

L’Istituto comprensivo Volponi-Pascoli si arricchisce di un plesso, a Petriano. In paese, la ripresa delle lezioni è coincisa con l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia, con la dirigente scolastica, Maria Lorena Farinelli, e il sindaco, Giovanni Angelini, a tagliare il nastro di fronte a una nutrita rappresentanza di cittadini e famiglie e insieme ai veri protagonisti: i bambini. Il progetto, atteso da tempo, concretizza un investimento strategico per le nuove generazioni e fornisce all’istituto comprensivo una sede dagli elevati standard di sicurezza e sostenibilità. Dispone di ambienti luminosi, aule flessibili e aree esterne ampie e attrezzate, ideali per favorire un apprendimento basato su esplorazione, gioco e socializzazione, presentandosi come spazio stimolante in cui muovere i primi passi nel percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

