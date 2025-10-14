Una morte orribile! Operaio travolto mentre lavora | tragedia in Italia

Succede tutto in un istante. Il rumore continuo di un escavatore al lavoro, la polvere che si solleva con regolarità, il sole alto che taglia in due la giornata di lavoro. Poi, all’improvviso, un boato sordo. Un pezzo di montagna si stacca, il terreno cede, e la macchina sparisce sotto un’onda di detriti e terra. In quel momento, il tempo sembra fermarsi. I colleghi si voltano di scatto, le urla si mescolano al silenzio agghiacciante della paura. In una manciata di secondi, la cava si trasforma da luogo di fatica a scenario di tragedia. Leggi anche: Operaio 62enne muore schiacciato davanti ai colleghi: scena drammatica Sono ore che non si dimenticano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

