La consapevolezza delle piazze, l’energia della Marcia della Pace PerugiAssisi. Un’edizione, quella del 2025, risultata tra le più imponenti della sua già importante storia. Ma non un punto di arrivo, nell’intenzione degli organizzatori, che proprio oggi, oltre a tirare le somme, annunceranno le prossime iniziative. "La nostra marcia vuole rappresentare la somma di tutte quelle piazze straordinarie che hanno dato un contributo determinante a un primo passo verso la firma della pace in Palestina. Insieme possiamo cambiare il mondo", ha sostenuto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ricordando il principio fondante dell’ articolo 11 della Costituzione: "L’Italia ripudia la guerra – ha aggiunto – Difendere questo articolo significa difendere la dignità stessa del nostro Paese e il futuro dei nostri figli". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una Marcia da record: "La forza delle piazze può cambiare il mondo"