Una Marcia da record | La forza delle piazze può cambiare il mondo
La consapevolezza delle piazze, l’energia della Marcia della Pace PerugiAssisi. Un’edizione, quella del 2025, risultata tra le più imponenti della sua già importante storia. Ma non un punto di arrivo, nell’intenzione degli organizzatori, che proprio oggi, oltre a tirare le somme, annunceranno le prossime iniziative. "La nostra marcia vuole rappresentare la somma di tutte quelle piazze straordinarie che hanno dato un contributo determinante a un primo passo verso la firma della pace in Palestina. Insieme possiamo cambiare il mondo", ha sostenuto la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ricordando il principio fondante dell’ articolo 11 della Costituzione: "L’Italia ripudia la guerra – ha aggiunto – Difendere questo articolo significa difendere la dignità stessa del nostro Paese e il futuro dei nostri figli". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Partecipazione record alla Marcia della Pace: tra i 200mila presenti anche i passi di centinaia di pugliesi. Il racconto e le voci - facebook.com Vai su Facebook
12 ottobre sarò alla Marcia della Pace Perugia–Assisi, per l’unica pace possibile:quella fondata sul rispetto dei diritti fondamentali di tutte/tutti. On Oct 12, I will join the Perugia–Assisi Peace March for the only peace possible: one built on the respect of e - X Vai su X
Una Marcia da record: "La forza delle piazze può cambiare il mondo" - Dalla presidente della Regione il bilancio di una delle edizioni più sentite. Secondo lanazione.it
MARCIA PACE PERUGIASSISI, PROIETTI: FORZA PIAZZE PUÒ CAMBIARE IL MONDO (1) - Perugia, 13 otto – La Marcia della Pace PerugiAssisi 2025 ha riportato il 12 ottobre in Umbria uno straordinario movimento di partecipazione popolare, con migliaia e migliaia di persone in cammino da ... Riporta 9colonne.it
Dalle piazze la marcia per chiedere un 2025 di pace - Romagna in cui il primo gennaio si è svolta la marcia per la pace, arriva forte il grido di fermare le guerre. rainews.it scrive