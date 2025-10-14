Una maratona di rianimazione cardiopolmonare di 24 ore nel centro di Latina
Torna a Latina la maratona di rianimazione cardiopolmonare promossa dal comitato di Latina della Croce Rossa Italiana. Una iniziativa realizzata in occasione della Giornata Mondiale della Rianimazione (World Restart a Heart Day), in programma il 16 ottobre dalla mezzanotte e fino alle 23:59, in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
? LATINA | Torna la maratona di rianimazione cardiopolmonare: 24 ore per imparare a salvare una vita - facebook.com Vai su Facebook
Una maratona di rianimazione cardiopolmonare di 24 ore nel centro di Latina - Il presidente Munari: “Il messaggio che vogliamo trasmettere è semplice ma fondamentale: chiunque può salvare una v ... Scrive latinatoday.it
Latina, il 16 ottobre in Piazza del Popolo con la Croce Rossa: 24 ore dedicate al primo soccorso - Latina, il 16 ottobre 2025 torna il World Restart a Heart Day: 24 ore di rianimazione cardiopolmonare in Piazza del Popolo con la Croce Rossa ... Lo riporta ilquotidianodellazio.it