Una madre | la voce di Maria tra suono e memoria
Parola, suono e immagine si fondono in una serata che invita all’ascolto profondo. Una madre prende voce, e con lei il dolore, la fede, la memoria. A guidare il viaggio è Vittoria Scognamiglio, in un lavoro che intreccia intimo e universale con rigore, coraggio e una visione scenica potentissima. Il respiro degli strumenti smontati Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grazia e la nostalgia di sua madre: “Mi manca sentire la sua voce” #GrandeFratello - facebook.com Vai su Facebook
Madre Maria Teresa Tosi, la «voce» che spiegò in radio la clausura - Il 14 novembre 1918 nasceva a Piacenza, madre Maria Teresa Tosi, la fondatrice delle Piccole sorelle di Maria una nuova realtà di vita contemplativa fiorita nella «primavera» del Concilio il cui seme, ... Segnala avvenire.it