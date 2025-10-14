Parola, suono e immagine si fondono in una serata che invita all’ascolto profondo. Una madre prende voce, e con lei il dolore, la fede, la memoria. A guidare il viaggio è Vittoria Scognamiglio, in un lavoro che intreccia intimo e universale con rigore, coraggio e una visione scenica potentissima. Il respiro degli strumenti smontati Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Una madre: la voce di Maria tra suono e memoria