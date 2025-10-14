Una madre | la voce di Maria tra suono e memoria

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parola, suono e immagine si fondono in una serata che invita all’ascolto profondo. Una madre prende voce, e con lei il dolore, la fede, la memoria. A guidare il viaggio è Vittoria Scognamiglio, in un lavoro che intreccia intimo e universale con rigore, coraggio e una visione scenica potentissima. Il respiro degli strumenti smontati Nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

una madre la voce di maria tra suono e memoria

© Sbircialanotizia.it - Una madre: la voce di Maria tra suono e memoria

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Madre Maria Teresa Tosi, la «voce» che spiegò in radio la clausura - Il 14 novembre 1918 nasceva a Piacenza, madre Maria Teresa Tosi, la fondatrice delle Piccole sorelle di Maria una nuova realtà di vita contemplativa fiorita nella «primavera» del Concilio il cui seme, ... Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Madre Voce Maria Suono