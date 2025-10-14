una luce contro le ombre aidea lancia un concorso

Il titolo è evocativo e già da sé è un manifesto: ’Luce contro l’ombra’. Così si chiama il concorso fotografico che l’associazione Aidea lancia in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con il patrocinio del Comune della Spezia – che con l’assessore alle Pari Opportunità Daniela Carli ha aderito con entusiasmo al progetto – e della Consulta femminile della Spezia. Guardando al 25 novembre, questo progetto artistico e sociale vuole invitare a guardare attraverso l’obiettivo e a scattare per riflettere sul ruolo, sulla forza e sul valore della donna nella società contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

