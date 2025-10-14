Una lettura poco sensata delle Regionali in Toscana | alcuni giornali si dedicano ancora al gioco delle tre carte

Va bene, la giornata era storica perché in Israele c’era il rilascio degli ostaggi, la liberazione dei detenuti palestinesi (a proposito, poiché Israele è una democrazia è lecito sapere di quali reati erano colpevoli tutti quei detenuti?). Poi c’era il discorso di Trump al parlamento e il trasferimento a Sharm con l’apertura dei colloqui di pace. Tutte cose di portata storica (vedremo.) di cui non si può certo trascurare né il racconto né il commento. Poi c’erano le elezioni in Toscana che meritavano una certa attenzione per vari motivi. Uno in particolare: dopo le sconfitte del centrosinistra in Calabria e nelle Marche, l’esito delle Regionali toscane era fondamentale per il progetto di campo largo, il Pd e la sua segretaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

