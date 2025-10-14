Una Hotels senza ’J & J’ è durissima
I conti, al momento, non tornano. È ancora molto presto per avere certezze, ma dopo quattro partite ufficiali, due di qualificazione alla ‘Basketball Champions League’ e altrettante di campionato, iniziano ad affiorare alcune prime indicazioni. A smuovere qualche preoccupazione è soprattutto la fase offensiva dei biancorossi che – tolto l’exploit dei novantanove punti segnati nella prima uscita contro macedoni del Pelister Bitola – successivamente non sono mai riusciti a toccare quota ottanta. Una cifra che, nel campionato italiano, rappresenta spesso lo standard ‘minimo’ per pensare di vincere una partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
