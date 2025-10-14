Una giornata di comunità tra musica giochi e intrattenimento con la Festa d' autunno

Sabato 18 ottobre la Piazza Malva Nord (via Papaveri 43) si anima con la Festa d’autunno, un evento promosso dal Consiglio di Zona n. 8 Malva Nord Terme. Un pomeriggio dedicato alla comunità e alla socialità, con attività pensate per tutte le età e un programma ricco di momenti di intrattenimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

