Prato, 14 ottobre 2025 – E’ stato scarcerato e mandato a Torino, dove è arrivato in auto da solo, e dove resterà ai domiciliari a casa del padre senza braccialetto elettronico. La decisione del gip arriva dopo quasi cinque mesi di carcere in seguito all’aggressione che l’uomo, 35 anni di Pistoia, difeso dall’avvocato Tiziano Veltri, ha messo in atto contro la ex compagna, una insegnante di 55 anni di Pistoia che lavora a Prato, salvata dall’arrivo provvidenziale di tre stranieri. La scena fu ripresa da una telecamere di sorveglianza del centro commerciale ParcoPrato, periferia ovest della città, dove l’uomo l’aveva seguita portandosi in auto un coltello, un bastone e un sacchetto di nylon. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Una furia inarrestabile". Ma all'ex violento non si dà il braccialetto elettronico