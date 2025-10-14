Una enorme e minacciosa macchia solare può esplodere oggi 14 ottobre | È potenzialmente pericolosa

L'immensa e anomala macchia solare AR 4226 presente sul Sole potrebbe esplodere da un momento all'altro oggi 14 ottobre, a causa dell'elevatissima instabilità dei suoi molteplici e confusionari poli magnetici. È una bomba a orologeria che potrebbe rilasciare un violentissimo brillamento di Classe X, con potenziale espulsione di massa coronale (CME) e possibili tempeste geomagnetiche sulla Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

