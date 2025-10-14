Una donna fa esplodere una palazzina durante uno sgombero è una strage | 3 carabinieri morti Fermati due fratelli

Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Secondo le prime informazioni, le forze di polizia erano intervenute per sgomberare l'abitazione, al cui interno c'erano tre persone, quando c'è stata la deflagrazione. L'intero casolare, di due piani, è crollato travolgendo i militari e gli agenti. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Una donna fa esplodere una palazzina durante uno sgombero, è una strage: 3 carabinieri morti. Fermati due fratelli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Una donna fa esplodere una palazzina durante uno sgombero, è una strage: 3 carabinieri morti e una quindicina di feriti - Tre carabinieri sono morti e una decina tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un ... Secondo affaritaliani.it

Esplode casolare durante uno sgombero, morti 3 carabinieri. Una decina i feriti - Coinvolti militari e agenti di polizia che erano sul posto dov'era in corso un'attività di controllo di un'abitazione al cui interno c'erano tre persone. Scrive rainews.it

Fratelli fanno esplodere la palazzina durante lo sgombero, morti tre carabinieri e 13 feriti tra le forze dell'ordine. Due 60enni fermati, un terzo in fuga - Tre carabinieri sono morti e una tredici tra militari, agenti di polizia e vigili del guoco sono rimasti feriti in un'esplosione che si è verificata in un casolare di ... Secondo msn.com