Una domenica di festa per dire grazie ai volontari di Pasteggiando e Magnafinal

Modenatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una domenica a tavola per ringraziare i tantissimi volontari che hanno lavorato per la buona riuscita delle edizioni 2025 di Pasteggiando e Magnafinal. L’associazione culturale Nonna Summer ha invitato domenica 12 ottobre al campo sportivo di Scortichino tutti i volontari (tra i quali anche la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

