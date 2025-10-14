Una domenica di festa per dire grazie ai volontari di Pasteggiando e Magnafinal
Una domenica a tavola per ringraziare i tantissimi volontari che hanno lavorato per la buona riuscita delle edizioni 2025 di Pasteggiando e Magnafinal. L’associazione culturale Nonna Summer ha invitato domenica 12 ottobre al campo sportivo di Scortichino tutti i volontari (tra i quali anche la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
