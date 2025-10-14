Una cena in miniera

Pisatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da sabato 18 ottobre tornano le cene nella storica miniera di Montecatini Val di Cecina. Un'esperienza unica ed affascinante che consentirà di visitare le vecchie gallerie, scoprire aneddoti e curiosità sul lavoro dei minatori e degustare piatti tipici della tradizione locale e toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

San Valentino in miniera. Cena e visita guidata - Viaggio tra aneddoti e curiosità sulla più grande struttura di rame d’Europa. Come scrive lanazione.it

Una cena che parte dalle viscere della terra - Dopo il sold out per la cena di San Valentino, la miniera di Montecatini Valdicecina torna a aprirsi per un nuovo banchetto by night sabato 22 febbraio dalle ore 19. Scrive lanazione.it

In Sudafrica il governo sta impedendo l’arrivo di cibo e acqua a centinaia di minatori abusivi nascosti sottoterra - In Sudafrica il governo ha bloccato l’invio di scorte di cibo e acqua a un gruppo di minatori nascosti all’interno di una miniera d’oro illegale, per costringerli a uscire e poi arrestarli. Secondo ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Cena Miniera