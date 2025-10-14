Una cena in miniera

A partire da sabato 18 ottobre tornano le cene nella storica miniera di Montecatini Val di Cecina. Un'esperienza unica ed affascinante che consentirà di visitare le vecchie gallerie, scoprire aneddoti e curiosità sul lavoro dei minatori e degustare piatti tipici della tradizione locale e toscana. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

CENE A LUME DI CANDELA VISITA GUIDATA IN NOTTURNA DELLE GALLERIE DELLA MINIERA Dal 18 ottobre tornano le cene nella storica miniera di Montecatini Val di Cecina. Un'esperienza unica ed affascinante che consentirà di visitare le vecchie gall - facebook.com Vai su Facebook

San Valentino in miniera. Cena e visita guidata - Viaggio tra aneddoti e curiosità sulla più grande struttura di rame d’Europa. Come scrive lanazione.it

Una cena che parte dalle viscere della terra - Dopo il sold out per la cena di San Valentino, la miniera di Montecatini Valdicecina torna a aprirsi per un nuovo banchetto by night sabato 22 febbraio dalle ore 19. Scrive lanazione.it

In Sudafrica il governo sta impedendo l’arrivo di cibo e acqua a centinaia di minatori abusivi nascosti sottoterra - In Sudafrica il governo ha bloccato l’invio di scorte di cibo e acqua a un gruppo di minatori nascosti all’interno di una miniera d’oro illegale, per costringerli a uscire e poi arrestarli. Secondo ilpost.it