Un tetto e il lavoro Aiuto ai migranti progetto vincente
A sei mesi dal suo avvio, è positivo il bilancio del progetto "Ora mi sento a casa". Si tratta di uno strumento promosso dal Comune e dalla cooperativa Fuoriluoghi, che punta ad offrire un aiuto concreto alle persone in uscita dal Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), nel loro cammino verso l’autonomia. Dalla ricerca di un lavoro stabile e una casa dignitosa fino alla gestione delle procedure burocratiche e al consolidamento della lingua italiana, il programma offre un accompagnamento discreto e costante ai migranti. In questi mesi si sono moltiplicate le occasioni di formazione e inserimento lavorativo, anche grazie alla collaborazione con alcune realtà del territorio, come l’ Autoscuola Sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Incendio divora il tetto della Cantina Menti: pompieri al lavoro per ore - facebook.com Vai su Facebook
Un tetto e il lavoro. Aiuto ai migranti progetto vincente - Si tratta di uno strumento promosso dal Comune e dalla cooperativa Fuoriluoghi, che punta ad offrire un aiuto concr ... Riporta ilgiorno.it
Giubileo dei Migranti. Mamadou, Michel, Aziz: volti e mani dell’integrazione attraverso il lavoro - Mamadou è partito a 14 anni dalla Guinea, “all’avventura”, come dice lui. Come scrive agensir.it
Savona, le storie di riscatto dei clochard: “Aiutati a trovare un lavoro e un tetto” - Savona – Piazza del Popolo, il centro storico e via Paleocapa, ma anche il litorale delle Fornaci e la spiaggia sotto piazzale Eroi dei due mondi. Riporta ilsecoloxix.it