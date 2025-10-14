un tetto e il lavoro aiuto ai migranti progetto vincente

A sei mesi dal suo avvio, è positivo il bilancio del progetto "Ora mi sento a casa". Si tratta di uno strumento promosso dal Comune e dalla cooperativa Fuoriluoghi, che punta ad offrire un aiuto concreto alle persone in uscita dal Sai (Sistema di accoglienza e integrazione), nel loro cammino verso l’autonomia. Dalla ricerca di un lavoro stabile e una casa dignitosa fino alla gestione delle procedure burocratiche e al consolidamento della lingua italiana, il programma offre un accompagnamento discreto e costante ai migranti. In questi mesi si sono moltiplicate le occasioni di formazione e inserimento lavorativo, anche grazie alla collaborazione con alcune realtà del territorio, come l’ Autoscuola Sud. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

