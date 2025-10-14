"Possibile che un Comune capoluogo di provincia non abbia un fondo per interventi di emergenza?" A porsi la domanda è il presidente del Sistema bibliotecario intercomunale Paolo Fornelli e l’emergenza è quella che riguarda la biblioteca Bonetta: quando era stato segnalato il problema, aveva poche tegole da cambiare, mentre ora occorre intervenire su tutto il tetto e trovare i fondi per farlo. Dal primo ottobre il servizio è stato chiuso per provvedere a una disinfestazione, perché nel sottotetto dell’edificio storico sono stati trovati piccioni morti, topi e milò. "Il provvedimento di chiusura è giusto a tutela dell’utenza – ha detto Fornelli – ma non risolve i problemi del patrimonio librario e di palazzo Malaspina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un tesoro dimenticato. Infiltrazioni e muffe nella biblioteca Bonetta