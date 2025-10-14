Un posto al sole | Viola e Damiano si sono lasciati
“Se non era convinta, vuol dire che non è la donna giusta per te”. Una grande verità detta da Edoardo a Damiano, che vale anche nella vita reale fuori da Upas. Viola e Damiano si sono lasciati perché lei mancava su molti aspetti, ma lui ancora pensa a lei e gli manca. Come spesso accade a molti dopo una rottura, anche condivisa. Ma la base, per una relazione, deve essere proprio questa: l’amore e la convinzione vicendevole. Che senso ha stare con una persona che si ama, se la cosa non è reciproca? Il desiderio di stare stabilmente con una persona può coesistere con la sua titubanza o manchevolezza? Fino a che punto si può sperare di convincere o conquistare l’amore altrui? Che Viola non fosse convinta della storia con Damiano del resto lo sapevamo sin dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
