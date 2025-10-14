Un Posto al Sole | il Vulcano vacilla senza Silvia

Tensione al Vulcano, crisi tra Diego e Nunzio, Claudia si allontana da Guido e Giulia cerca conforto in Renato. Scopri le prossime puntate di Un Posto al Sole. Nel cuore di Palazzo Palladini si avverte una tensione che cresce, pronta a eruttare. Il Vulcano, simbolo di vita e speranza, diventa teatro di scontri e silenzi assordanti. Silvia manca, e la sua assenza pesa come un macigno su chi è rimasto a governare la struttura. Diego e Nunzio, costretti a condividere compiti e responsabilità, lottano per tenere a galla il locale. Ma con ogni decisione, la frustrazione monta, e la convivenza professionale vacilla. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Un Posto al Sole: il Vulcano vacilla senza Silvia

