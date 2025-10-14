Un Posto al Sole anticipazioni 15 ottobre | Mariella chiude con Guido Marina sfrutta la debolezza di Vinicio

Movieplayer.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Tornano su Rai Tre gli inquilini di Palazzo Palladini, i protagonisti della fortunata soap Un Posto al Sole. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 15 ottobre vedremo Mariella mettere un muro davanti a Guido, mentre Marina tenterà il tutto per tutto per liberarsi della presenza di Gennaro Gagliotti ai Cantieri. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Marina è intenzionata a riprendere il controllo dei Cantieri ed estromettere, una volta per tutte, il perfido Gennaro Gagliotti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

