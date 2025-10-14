Un pitbull senza guinzaglio ha attaccato mia figlia sono riuscita ad afferrarla ma lui allora mi ha morso la mano | il drammatico assalto e la decisione di sopprimere il cane
Un cane è stato soppresso dopo aver aggredito una donna e sua figlia nella città di Mentor, in Ohio. L’episodio è avvenuto sabato 4 ottobre, quando Alexis Higham stava camminando verso il parco insieme alla figlia Carina Palladino. Secondo quanto riportato da Cleveland 19, Fox 8 e Kens 5, un pitbull senza guinzaglio le ha attaccate improvvisamente. “Continuava a morderla, poi la lasciava e andava su un’altra parte del viso. La terza volta sono riuscita ad arrivare da loro e ho provato a colpire il cane con una bottiglia d’acqua, ma non funzionava”, ha raccontato Higham. “Allora l’ho afferrata e, mentre la prendevo, il cane mi ha morso la mano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
