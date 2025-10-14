Un Parisi non vale l' altro Il nuovo inciampo del ministero di Schillaci

Nel grande laboratorio delle nomine pubbliche, al ministero della Salute sembra essere esplosa una piccola reazione a catena. C’è una commissione antidoping da presiedere, serve un esperto di medicina sportiva, e invece — racconta la Repubblica — la scelta è caduta su un premio Nobel per la Fisica. Non per meriti sportivi, ma per un clamoroso scambio di persona. Così Giorgio Parisi, scienziato di fama mondiale e studioso dei sistemi complessi, si è ritrovato a sua insaputa alla guida della “sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive” del Comitato tecnico sanitario del ministero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

