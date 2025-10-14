Un Parisi non vale l' altro Il nuovo inciampo del ministero di Schillaci
Nel grande laboratorio delle nomine pubbliche, al ministero della Salute sembra essere esplosa una piccola reazione a catena. C’è una commissione antidoping da presiedere, serve un esperto di medicina sportiva, e invece — racconta la Repubblica — la scelta è caduta su un premio Nobel per la Fisica. Non per meriti sportivi, ma per un clamoroso scambio di persona. Così Giorgio Parisi, scienziato di fama mondiale e studioso dei sistemi complessi, si è ritrovato a sua insaputa alla guida della “sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive” del Comitato tecnico sanitario del ministero. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Approfondisci con queste news
Regionali Toscana 2025 “Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito» @GiuseppeConteIT “al progetto politico” non “alla vitt - X Vai su X
Sabato pomeriggio lo studioso, che presiede anche il Centro Studi Leonardeschi di Cadero, sarà al Parisi Valle per raccontare il suo lavoro dedicato agli animali d’affezione - facebook.com Vai su Facebook
Un Parisi (non) vale l'altro. Il nuovo inciampo del ministero di Schillaci - Il ministero della Salute nomina per sbaglio Giorgio Parisi al posto del medico dello sport Attilio Parisi alla guida della commissione antidopin ... ilfoglio.it scrive
Il premio Nobel Parisi arriva per inaugurare l’anno accademico - Il nuovo rettore Alessandro Reali si insedierà domani (quando sarà svelata la nuova squadra di governo dell’ateneo) ma una prima decisione l’ha già presa: invitare il premio Nobel per la fisica Giorgi ... Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it