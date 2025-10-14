Un pacemaker contro il dolore | a Perugia le prime terapie senza farmaci per i casi più complessi
L'Azienda ospedaliera di Perugia segna un importante traguardo nell'ambito della terapia del dolore con l'esecuzione dei primi impianti di neurostimolatori midollari e periferici presso il Centro di medicina del dolore. Si tratta di una innovativa terapia, basata su tecnologia avanzata, che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Ospedale Perugia. Primi impianti di neurostimolatori occipitali e sacrale per il trattamento del dolore cronico - L’Azienda Ospedaliera di Perugia segna un importante traguardo nell’ambito della terapia del dolore con l’esecuzione dei primi impianti di neurostimolatori midollari e periferici presso il Centro di M ... Riporta quotidianosanita.it
Neurostimolatori contro il dolore impiantati a Perugia - Nuovo traguardo nell'ambito della terapia del dolore all'Azienda ospedaliera di Perugia dove sono stati impiantati segna un importante ... msn.com scrive
